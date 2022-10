Club Brugge-verdediger staat een pak sterker in zijn schoenen: "Vroeger zou ik beginnen twijfelen zijn"

Elk seizoen weer haalt Club Brugge een nieuwe concurrent voor Brandon Mechele, maar elke keer weet de 29-jarige verdediger de bovenhand te halen. Het jeugdproduct van Club staat echter niet meer ter discussie.

En de concurrentie stoort hem minder. ''Vroeger zou ik daardoor zeker beginnen twijfelen zijn. 'Waarom weer iemand erbij? Ik was toch goed bezig?' Dan liet ik mijn hoofd hangen, liep ik gefrustreerd rond en kropte ik alles op. Omdat ik redeneerde: 'Het is mijn probleem. Ik moet dit zien op te lossen.' Ik wou daar niemand anders mee lastigvallen. Maar intussen kan ik dat allemaal gemakkelijker van me afzetten", zei hij daarover bij HLN.

Dat hij vorig jaar onder Philippe Clement op de bank zat tegen PSG en RB Leipzig leidde wel tot frustratie. ''De manier waarop dat gebeurde, vond ik niet proper. Al ben ik er nu anders mee omgegaan dan in het verleden. De samenwerking met Clement was goed. Alleen jammer hoe het dit seizoen is afgelopen. Laat het ons daarbij houden."