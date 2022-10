Vertonghen steekt zijn kop niet in het zand: "Hiervoor ben ik niet naar Anderlecht gekomen, maar..."

Jan Vertonghen heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar RSC Anderlecht. Ook de Belgische recordinternational stond verweesd te kijken naar hoe de fans van paars-wit de wedstrijd bij Standard kaapten. Al steekt hij zijn kop niét in het zand.

Jan Vertonghen loopt dan wel nog niet lang rond bij RSC Anderlecht, maar ook de Rode Duivel gaat voor de spiegel staan. "Ik heb dan wel enkele wedstrijden gemist, maar ik maak wél deel uit van het team. Ik voel me dan ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor de malaise."

"Maar hiervoor ben ik natuurlijk niet naar Anderlecht gekomen", gaat Sterke Jan verder bij RTBF. "Maar zo'n periodes maken nu eenmaal deel uit van het voetbal. We zijn hier nu en we moeten eruit. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we voldoende kwaliteit in de groep hebben."