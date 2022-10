OFFICIEEL Nieuw lid voor de Raad van Bestuur bij Standard

Standard heeft Jean-Michel Javaux toegevoegd aan de Raad van Bestuur bij de club.

Javaux is in het Luikse een bekende politieke en economische scène. Zo is de master Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen voorzitter van de Raad van Bestuur van het Luikse investeringsfonds Noshaq.

Jean-Michel Javaux voegt zich bij Steve W. Pasko (Oprichter & Managing Partner - 777 Partners), Josh Wander (Oprichter & Managing Partner - 777 Partners) en Julian Arciniegas (Managing Director - 777 Partners) in de Raad van Bestuur van Standard.

“Jean-Michel is, net als zijn hele familie gedurende meerdere generaties, ook een zeer groot supporter van de Rouches”, klinkt het bij de club. “Hij is in het bijzonder zeer gehecht aan de opleiding en ontwikkeling van onze jonge spelers, aan de relaties met de supporters uit het hele land en aan de plaats van onze club in zijn sociaal-economische omgeving.”

“Onze club is erg trots om te zien dat een dergelijke persoonlijkheid met zo veel ervaring zich bij de Raad van Bestuur voegt om de lokale verankering te versterken.”