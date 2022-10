Sympathie voor Mark van Bommel: "Niet te veel Louis van Gaal-trekjes krijgen"

Royal Antwerp FC is momenteel tweede in de stand na Racing Genk, al loopt het de voorbije weken moeilijk.

Ondanks de recente nederlagen is analist Marc Degryse bijzonder enthousiast over de eerste maanden van Marc van Bommel bij Royal Antwerp FC.

“Het elftal zit goed in elkaar. Er is veel meer duidelijkheid over de manier van spelen dan vorig seizoen onder Brian Priske”, zegt Degryse bij De Telegraaf.

Want zo voor de hand liggend is het allemaal niet. “Van Bommel heeft ook moeilijke beslissingen durven nemen, zoals Radja Nainggolan buiten de selectie zetten en Vincent Janssen verkiezen boven Michael Frey in de spits.”

Ook de manier waarop Van Bommel de pers te woord staat is niet wat iedereen van hem verwacht had. “Hij straalt een grote zelfverzekerdheid uit en kan af en toe een cynisch antwoord geven. Dat heeft ook wel weer een zekere charme, zo lang hij niet te veel Louis van Gaal-trekjes krijgt.”