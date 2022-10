Courtois duimt voor Mignolet: "Niemand stond op zijn niveau en verdient die prijs meer"

Thibaut Courtois staat opnieuw onder de lat bij Real Madrid. Tijdens zijn weken in de lappenmand zag onze nationale nummer één hoe Simon Mignolet zich in de kijker speelt voor voetbalminnend Europa. "Hij verdient alle lof."

Thibaut Courtois en Simon Mignolet zijn bij de Rode Duivels dan wel concurrenten, maar het respect tussen beide heren is enorm. “Er moeten geen zorgen zijn over mij richting het WK”, aldus Courtois met een kwinkslag in Het Laatste Nieuws. “Zeker niet met het niveau dat Simon de laatste tijd haalt.”

“Mignolet verdient alle erkenning”, gaat Courtois verder. “Hij is een topkeeper en kan dat nu ook in de Champions League bewijzen. In België ben je sowieso minder zichtbaar, hé. Ik hoop bovendien dat hij als doelman de Gouden Schoen wint. Niemand stond op zijn niveau en verdient het meer.”