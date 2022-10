Veldman beseft dat Anderlecht hem niet gaat opzij schuiven: "Los van de job wil de club nog lang met me door"

Robin Veldman neemt over van Felice Mazzu. Ad interim weliswaar, maar de Nederlander gaat de uitdaging vol aan. Bij een Nederlandse journalist reageerde hij al een eerste keer.

Veldman beseft dat het een zware uitdaging wordt. "Het is duidelijk dat dit een moeilijk moment is om in te stappen. Het eerste elftal draait niet goed, en dan lijdt de hele club daaronder. Het is wel mooi dat ik het vertrouwen geniet van de clubleiding. Los van deze job wil Anderlecht voor lange tijd met me samenwerken. Ik ben dan ook blij met deze kans", kon Het Nieuwsblad noteren.

“Ik heb de voorbije week vanuit mijn omgeving geregeld de vraag gekregen of ik er klaar voor was. En ja, ik ben er klaar voor. Tegelijk realiseer ik me dat het bijzonder is om via zo'n korte route de stap naar het eerste elftal van zo'n grote club te maken.”