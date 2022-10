Moet Heynen mee naar het WK? "Kijk eens naar de concurrentie op het middenveld, dat is niet niks"

Niemand kan nog naast de prestaties van Bryan Heynen bij Genk kijken. Niemand? Ook bondscoach Roberto Martinez niet? Analist Franky Van der Elst vreest alvast dat Heynen er niet bij zal zijn.

Misschien wel in de héél ruime voorselectie van 55 man die Martinez intussen heeft op papier gezet. "Je moet een kat een kat noemen", aldus Van der Elst in Het Nieuwsblad. "Bryan Heynen is bezig aan een uitstekend seizoen. Zes goals en een stuk of wat assists, dat is knap. Het verwondert me dus niet dat hij in de brede kern zou zitten. Ook al heeft de voetbalbond die niet gecommuniceerd."

"Een paar jaar geleden was de Genkse aanvoerder er al eens bij, dus maakt hij nu zeker aanspraak op een preselectie. Maar of hij mee moet naar het WK? Kijk eens naar de concurrentie op het middenveld. Ik denk aan Onana, Witsel, Tielemans, Vanaken en tel daar ook De Bruyne en Trossard maar bij. Dat is niet niks.”

“Als ik Martinez zou zijn, zou ik er wel voor zorgen dat ik wat frisse benen meeneem naar Qatar”, aldus Van der Elst. “Er zijn toch een aantal potentiële titularissen achter wiens naam je op dit ogenblik een vraagteken kan plaatsen. Guy Thys deed dat in 1986 ook en dat pakte goed uit. Zelfs tijdens het toernooi durfde hij het aan om jonge gasten voor de leeuwen te gooien."