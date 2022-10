Depoitre clubtopschutter bij Gent: "Kritiek? Oud genoeg voor om tegen te kunnen" en "We missen een echte leider"

AA Gent haalde het uiteindelijk met 2-1 van Seraing. Met dank aan Laurent Depoitre, die in de slotfase wist te scoren. En zichzelf meteen ook in de geschiedenisboeken wist te hijsen.

In twee periodes bij AA Gent zit Laurent Depoitre aan 64 doelpunten, waardoor hij - voor de moderne tijden - clubtopschutter is voor de Buffalo's.

"Ik ben trots dat ik deel uitmaak van de clubgeschiedenis. Maar mezelf een legende noemen? Dat is een groot woord hé", aldus Depoitre nu in Het Laatste Nieuws.

Oud genoeg

Hij liet zich ook meteen uit over de kritiek aan zijn adres en de moeilijke situatie bij Gent: "Kritiek? Ik ben oud genoeg om daar tegen te kunnen. Het laat me dus koud, de kritiek van buitenaf."

"Met de mentaliteit binnen de groep is er geen probleem. Maar het is wel zo dat we een leider missen als even minder gaat. Iemand die de groep even wakker schudt en op tafel slaat."