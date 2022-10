Thibaut Courtois kan niet lachen met nederlaag Real: "Nochtans had de coach hiervoor gewaarschuwd"

Real Madrid verloor nog eens en daar kon Thibaut Courtois niet mee lachen.

Na 21 matchen en meer dan een half jaar verloor Real Madrid nog eens een wedstrijd. Doelman Thibaut Courtois was opvallend scherp voor zijn ploegmaats na de wedstrijd.

"Een slechte dag kan altijd eens gebeuren, zeker als je veel matchen op korte tijd speelt. Alleen moet er altijd intensiteit zijn. Als dat niet lukt, zitten er genoeg jongens op de bank", zei de doelman van de Rode Duivels na de wedstrijd.

"We stonden gewoon te slapen op het veld. Zonder intensiteit of agressiviteit. Nochtans had de coach ons hiervoor gewaarschuwd, maar toch liep het mis. Kijk, Leipzig scoorde uit de eerste corner. Dan is het niet mogelijk dat ze ook uit de tweede scoren. Als doelman zie je aan de duels wanneer je niet in de wedstrijd zit."