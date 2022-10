Sander Van Praet heeft nieuwe uitdaging gevonden na Beerschot

Sander Van Praet, ex-technisch manager van Beerschot, heeft een nieuwe professionele uitdaging gevonden.

Van Praet gaat aan de slag bij Double Pass, een bedrijf dat zich richt op advies en onderwijs in de voetbalwereld. Double Pass werkt onder andere samen met Voetbal Vlaanderen.

Een audit van het bedrijf is noodzakelijk om bijvoorbeeld mee te doen aan de provinciale of interprovinciale jeugdcompetities van Voetbal Vlaanderen.

“Sander zal een leidende rol opnemen in ons project met Voetbal Vlaanderen over kwaliteitsgarantie. Hij wordt ook betrokken in onze wereldwijde projecten”, luidt het bij Double Pass.