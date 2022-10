Eerst schitteren op WK en dan toptransfer voor Trossard: "Zou me niet verbazen als Chelsea komt aankloppen"

Leandro Trossard is dé man bij Brighton. De ploeg leeft van zijn goals. En dat doet hij soms op spectaculaire wijze. Voor veel waarnemers is hij klaar om nog een stap hoger te zetten.

Dat zegt ook clubwatcher Richie Mills in Het Nieuwsblad. “Ik denk dat hij nu vooral zijn vorm wil vasthouden tot en met het WK. Dat is doorgaans de perfecte etalage. Als hij ook daar uitblinkt, zou er wel eens een transfer kunnen volgen. Ik zou alleszins niet verrast zijn als Chelsea in een van de volgende transferperiodes probeert om spelers van Brighton binnen te halen. Niet alleen Trossard, ook onder meer Moises Caicedo (ex-Beerschot, red.) maakt indruk.”

Ook Trossard lijkt zich te focussen op het WK, om daar een mooie transfer te kunnen versieren. Maar dan moet Roberto Martinez wel voor hem kiezen. “Het is heel moeilijk om daar op te antwoorden”, zei Trossard onlangs nog voor de camera van Play Sports. “Ik kijk nu uit naar het WK en dan zullen we zien waar het eindigt.”