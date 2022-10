Arsenal-verdediger is slachtoffer van zinloos geweld en wordt neergestoken in Italiaanse supermarkt

In een Noord-Italiaanse supermarkt heeft een 46-jarige man een messenaanval uitgevoerd op willekeurige shoppers. Pablo Mari is één van de slachtoffers.

De feiten gebeurden in een Carrefour in Assago. Een man viel willekeurige mensen aan met een mes. Een kassier overleefde de aanslag niet, terwijl zes anderen met verwondingen naar het ziekenhuis werden gebracht.

Pablo Mari is één van de slachtoffers. De verdediger van Arsenal FC - hij voetbalt momenteel op huurbasis voor AC Monza - heeft een diepe wonde in de rug. De dader is inmiddels aangehouden.