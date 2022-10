Ancelotti reageert op kritiek Courtois: "Het was eerlijk en naar mijn aanvoelen geen felle kritiek"

RB Leipzig klopte Real Madrid deze week in de Champions League. Thibaut Courtois was niet tevreden na die wedstrijd en gaf openlijk kritiek. Ancelotti heeft daar nu op gereageerd.

"We waren aan het slapen", vertelde Thibaut Courtois over de spelers van Real Madrid na de nederlaag in de Champions League tegen RB Leipzig. Morgen komt Real opnieuw in actie. Ze zullen het opnemen tegen Girona. Eén van de voornaamste gespreksonderwerpen op de persconferentie voor die wedstrijd van Carlo Ancelotti was niet de wedstrijd zelf, maar wat Courtois na de nederlaag verteld had.

“Wat Thibaut zei, leek me geen felle kritiek. Hij zei dat we agressiever en geconcentreerder moesten zijn. Het was eerlijk en naar mijn aanvoelen geen felle kritiek. Soms leer je meer van één nederlaag dan van tien overwinningen op rij”, verduidelijkte de trainer van Real Madrid. Er is dus geen haar in de boter tussen Ancelotti en onze Belgische doelman.