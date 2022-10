Dribbelaars onder elkaar: Neymar in het verweer verdedigt landgenoot Antony

Donderdagavond was Manchester United-speler Antony even kop van jut toen hij in het Europa League-duel tegen Sheriff Tiraspol een acrobatisch kunstje uitvoerde om daarna een slechte pass te versturen.

In Engeland konden ze niet lachen met het technisch hoogstandje van Antony, vooral niet omdat het toen nog 0-0 was en de pass die erop volgde balverlies betekende voor United. Antony zelf zei al dat hij er niet mee zou stoppen omdat dat ervoor gezorgd heeft dat hij nu bij Manchester United zit. Ook Neymar is nu in de bres gesprongen voor zijn landgenoot. Op Instagram steekt hij Antony een hart onder de riem. "Doe zo verder, verander niets aan jezelf. Doe zo voort", klinkt het op de story van de PSG-speler. United won uiteindelijk met 3-0 van Sheriff, Antony mocht tijdens de rust al naar de kant komen.