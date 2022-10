Ryanair gaat viraal nadat het Lewandowski uitdaagt na CL-uitschakeling: 'Koop je eigen Ballon d'Or'

Ondanks de vele aankopen, financiële constructies en tal van positiewissels, is Barcelona er niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te overleven.

In een groep met Bayern München Inter Milaan en Viktoria Plzen wist Barcelona niet te winnen van Bayern en Inter waardoor de Catalanen veroordeeld worden tot de Europa League.

Robert Lewandowski verliet eind vorig seizoen Bayern München nog voor Barcelona en had zich zijn periode in Spanje wellicht anders voorgesteld.

Vliegtuigmaatschappij Ryanair besloot om de uitschakeling van Barcelona aan te grijpen om de draak te steken met Lewandowski .Zo maakten ze een boarding pass om van Barcelona opnieuw naar München te vliegen. De vluchtnummer CL 2022 kan moeilijk meer voor zichzelf spreken maar er zitten ook tal van andere subtiele mopjes in.

Eén van die mopjes is de grote QR-code die in het oog springt. Als we die scannen, komen we op een website om voor zo'n €50 zelf je eigen Ballon d'Or te maken. Onmiskenbaar een verwijzing naar 2020 toen Lewandowski hem verdiende maar er door de COVID-pandemie geen gouden bal werd uitgedeeld.