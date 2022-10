Ligue 1: Philippe Clement wint nog eens met Monaco, Jérémy Doku terug op het veld

Jérémy Doku staat opnieuw op het wedstrijdveld. Hij speelde in het slot tegen Montpellier nog enkele minuten. Philippe Clement kon na 2 nederlagen nog eens winnen met Monaco.

Sinds begin oktober had Jérémy Doku opnieuw last van een blessure. Tegen Montpellier maakte hij zijn comeback. Hij mocht nog 3 minuten invallen. Daarvoor had hij Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo en Amine Gouiri al zien scoren voor Rennes. Arthur Theate speelde de hele wedstrijd.

Monaco verloor zijn 2 laatste wedstrijden in de Ligue 1. Tegen Angers miste Wissam Ben Yedder eerst nog een strafschop. Daarna lukte het voor Breel Embolo en Aleksandr Golovin wel om te scoren. Zo won Monaco met 2-0.

Rennes klimt dankzij de vlotte zege naar plaats 3 en telt 27 punten. Op plaats 6 staat Monaco met 24 punten.