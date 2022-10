🎥 Deze kanonskogel van Youri Tielemans verdiende beter, net geen tweede prachtgoal in een week

Youri Tielemans had net als Kevin De Bruyne een prachtgoal kunnen scoren, maar zijn schot werd nog aangeraakt door doelman Ederson.

Vorige week tegen Wolverhampton had Youri Tielemans al een mooie goal gescoord. Tegen Manchester City zag hij Kevin De Bruyne de 0-1 maken na vijf minuten in de tweede helft via een prachtige vrije trap.

Drie minuten later kreeg Leicester City een corner. Maddison gooide de bal niet klassiek voor doel, maar legde de bal mooi klaar voor Tielemans net buiten het strafschopgebied.

Die nam de bal mooi op de slof, maar City-doelman Ederson pakte nog uit met een knappe redding op de kanonskogel van Tielemans en de bal belandde op de lat. Het had de gelijkmaker kunnen zijn, maar Leicester City verloor met 0-1 en het blijft zo onderin het klassement hangen.