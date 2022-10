Indrukwekkend Genk nu al herfstkampioen: "We gaan nu niet te hoog van de toren blazen"

KRC Genk heeft zich opgeworpen als de te kloppen ploeg in de Jupiler Pro League. Twee matchen voor de WK-break zijn ze al herfstkampioen.

Met zeven punten voorsprong op Antwerp kan Genk niet meer bijgehaald worden. De enige nederlaag dateert nog altijd van speeldag 1, tegen Club Brugge. Maar terwijl Club onderweg punten liet liggen, laat Genk quasi niets meer liggen. “Natuurlijk zijn wij trots op het schitterende parcours dat we tot nu toe hebben afgelegd”, reageert algemeen directeur Erik Gerits in HBvL. “Niet alleen het puntenaantal is indrukwekkend, ook de manier waarop we voetballen, wekt enorm veel enthousiasme op."

"Alle lof voor onze spelers en staf, maar ook voor onze supporters die vrijdag schitterden in hun rol van twaalfde man. Het doet ons heel veel deugd dat we staan waar we nu staan. Maar we beseffen dat de titel van herfstkampioen er eentje op papier is. We mogen geenszins op onze lauweren rusten en gaan ondanks onze mooie voorsprong ook nu niet te hoog van de toren blazen. Onze ambitie blijft dezelfde: eerst het ticket voor play-off 1 binnenhalen, daarna zien we wel verder wat nog meer kan.”