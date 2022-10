Samoise kan leven met gelijkspel, maar: "Doelpunt onterecht afgekeurd"

Hij lag aan de basis van twee doelpunten van AA Gent die allebei afgekeurd werden, gelukkig voor Matisse Samoise ging er toch nog eentje door na goedkeuring van de VAR.

Matisse Samoise liep net geen buitenspel bij de 0-1 al oordeelde de grensrechter eerst van wel. Gelukkig voor hem en KAA Gent was er nog een VAR die de beslissing kon terugkeren waardoor het doelpunt van Cuypers doorging.

"Ik twijfelde zelf ook", is Samoise eerlijk na de wedstrijd. "Het zal nipt geweest zijn want de verdedigers liepen net terug toen ik doorbrak. Het was alleszins een geweldige pass van Hjulsager net achter die teruglopende verdedigers, die verdiende een doelpunt", oordeelt Samoise.

Enkele minuten later lag de bal opnieuw in het net maar scheidsrechter Visser oordeelde dat Samoise wat te gretig in duel ging met een Leuvense verdediger waardoor de goal afgekeurd werd. "Ik ben ervan overtuigd dat dat geen fout was", is hij kort.

De wedstrijd was heel lang heel gesloten, vooral in de eerste helft. "Het stond goed langs onze kant maar moeten het beter afmaken op de counter. Die penalty geven we dan ook weer veel te makkelijk weg want het is niet slim om een speler aan te tikken die net wegloopt uit de 16. Met op het einde nog een grote kans voor beide ploegen denk ik dat een gelijkspel wel correct was", besluit Samoise.