OFFICIEEL: Het volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League is een feit

Yves Vanderhaeghe is niet langer de coach van KV Oostende. De West-Vlamingen hebben de samenwerking vanavond stopgezet.

Het nieuws hing al de hele dag in de lucht. Het management van KV Oostende had beslist om de ochtendtraining te schrappen en een crisisoverleg te houden. Ondertussen is Yves Vanderhaeghe op de hoogte gebracht dat hij niet langer de coach van de Kustboys is.

"We vonden dat nu het juiste moment was om deze beslissing te nemen en op die manier een nieuwe impuls te geven aan onze spelersgroep", aldus Gauthier Ganaye (CEO van KVO, nvdr.). "Het is nooit gemakkelijk om zo'n beslissing te nemen. Maar na vijftien speeldagen is het duidelijk dat onze prestaties na een degelijke start bergaf gingen."