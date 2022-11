Ex-coach gaat hard: "Met zo iemand wil Anderlecht in zee gaan? Weer fout" en "Geef mij een half jaartje en ik geef je de beste spelers"

In het Lotto Park is het momenteel alle hens aan dek. Er is mogelijk een nieuwe technisch directeur op komst. Maar of die de problemen zal oplossen?

"Anderlecht heeft weer een Deen op het oog als nieuwe technisch directeur. Toevallig heb ik enkele maanden geleden met iemand van zijn club Viborg aan tafel gezeten: daar doen ze alles op basis van computerdata", geeft Aad De Mos aan in Humo. Creatief "Met zo iemand wil Anderlecht dus in zee gaan. Wéér fout, denk ik dan. Data zijn een hulpmiddel. Behalve voor mensen zonder goede ogen, natuurlijk: voor hen zijn ze een alibi." De transfers van Anderlecht waren de laatste jaren zelden een schot in de roos. "Het smoesje van ‘we hebben niet veel geld’ gaat niet op. Geef mij een half jaartje en ik breng je de beste spelers. Zonder dat ze veel hoeven te kosten. Club Brugge is ook met een lege portemonnee begonnen. Net dan moet je nog creatiever zijn."