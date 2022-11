Is daar het volgende Belgische toptalent? "17-jarige middenvelder mag hopen op debuut in Champions League"

Door een hoge blessurelast is er namelijk een Belg gepromoveerd bij Juventus van de jeugdploegen naar de A-kern. Het doorgaans goed geïnformeerde Corriere dello Sport meldt dat de 17-jarige Joseph Boende kans maakt om morgen tot de selectie te behoren van Juventus in het Champions League-duel tegen PSG.

Boende komt uit de jeugdreeksen van Anderlecht maar maakte in de zomer van 2021 de overgang naar de Oude Dame. Daar speelde hij dit seizoen mee met de U19 van de Italiaanse topploeg. Boende is een centrale middenvelder die enkele weken geleden ook al uitblonk in de Uefa Youth League. Boende speelde nog nooit mee met de A-ploeg van Juventus dus het zou pas extra speciaal zijn mocht hij meteen debuteren in de Champions League.

PSG speelt morgen tegen Juventus voor de groepswinst terwijl Juve nog een Europa League-ticket moet veiligstellen.

Possible summoning of Joseph #Nonge Boende for the match against #PSG tomorrow. The Belgian midfielder is one of #Montero top primavera talents and has been training with the first team. He could get some minutes tomorrow (@CorSport via @ZoneJuventus ) pic.twitter.com/B3MORg6M5H