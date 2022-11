Sporting wil Barcelona-scenario vermijden en speelt nog liever voor halfleeg stadion

Herinnert u zich nog de Europa League-kwartfinale tussen Barcelona en Frankfurt van vorig seizoen? Toen zat de helft van het stadion van Barça vol met Duitse fans. Dat scenario wilden ze bij Sporting Lissabon ten alle koste vermijden.

Frankfurt schakelde Barcelona uit en achteraf was er veel te doen over de Catalanen die het thuisvoordeel uit handen gaven door zo'n 30.000 Frankfurt-fans binnen te laten. Ook in Portugal zitten er vele duizenden Duitse fans, maar Sporting heeft maatregelen genomen. De losse verkoop van tickets werd serieus ingeperkt.

In het stadion zijn 50.000 plaatsen, maar de helft zal zo niet bezet zijn. Sporting haalde immers zo'n 16.000 kaarten uit de verkoop. De angst was dat de Duitsers ze via Portugese connecties zouden wegkapen. De winnaar van het duel gaat door naar de achtste finales van de Champions League, de belangen zijn dus groot.