Tottenham in extremis groepswinnaar, Bayern met unieke prestatie

Club Brugge is tweede geworden in zijn groep met Porto als groepswinnaar. Welke ploegen kunnen ze mogelijk tegenkomen? Hieronder een overzicht van de laatste speeldag in de Champions League van de drie andere groepen die dinsdagavond moesten spelen.

Conte eindelijk door naar knock outs

Beginnen doen we in groep D waar alle vier de ploegen nog groepswinnaar worden of laatste konden worden. Marseille nam het op tegen Tottenham om de drie punten thuis te houden en werd daarvoor hevig aangemoedigd door de fans. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) zorgde vlak voor de rust dan ook nog eens voor een Franse voorsprong.

Na rust zorgde Lenglet voor de Londense gelijkmaker en moest Marseille weer naar voor trekken. De Spurs loerden op de counter, raakten de lat en aan de overkant bleef Marseille de kansen missen. In de laatste seconden duwde Marseille door om kwalificatie af te dwingen maar Hojberg trof die droom aan diggelen in de 94e minuut en zorgde ervoor dat Marseille als laatste achterbleef.

CEST LA MEILLEURE VIDÉO DU MOOOONDE BORDEL VIVE MARSEILLE VIVE L’OM pic.twitter.com/SlQjY6N2CN — 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬 (@olympik2marseil) November 1, 2022

Ook Europa-League winnaar haalt het

In de andere wedstrijd tussen Sporting en Frankfurt zou de winnaar meegaan naar de volgende ronde. Dat leek in de eerste helft Sporting te zijn maar in de tweede helft draaide de Europa League-winnaar van vorig jaar de rollen om waardoor het nog 1-2 werd en Frankfurt als tweede mee doorgaat naar de Champions League-knock outs en Sporting Europa League zal spelen.

Liverpool voor het vertrouwen

In groep A stond nagenoeg alles al vast mits er geen mirakels gebeurden. Dat was niet het geval en dus werd Napoli groepswinnaar. Liverpool won op de slotspeeldag nog wel met 2-0 van Napoli waardoor de Italianen niet met het maximum van de punten de groep afsluiten maar dat zal hen worst wezen. Voor Liverpool kan de overwinning tegen Napoli een mentale boost zijn voor de competitie.

In de andere groepswedstrijd won Ajax met 1-3 van Rangers waardoor de Schotten met 0 punten troosteloos laatste zijn in de groep. Ajax stoot dan weer door naar de Europa League als derde in de groep.

Bayern feilloos met een muur achterin

In groep C stond alles al vast met Bayern en Inter als de nummers 1 en 2. Die waarden werden nog eens bevestigd in de laatste wedstrijd want Bayern won met 2-0 van Inter na doelpunten van Choupo-Moting en Pavard. Bayern Munchen is zo groepswinnaar met het maximum van de punten én 0 tegendoelpunten.

In de andere wedstrijd won Barcelona met 2-4 van Viktoria Plzen. Barcelona was al zeker van plaats 3 terwijl Plzen met 0 punten achterblijft in de groep.