Hoogspanning bij KAA Gent, dat efficiëntie mist: "Als die er was geweest, waren we al geplaatst voor volgende ronde"

Er mag toch echt wel gesproken worden over hoogspanning bij AA Gent, dat donderdag de efficiëntie aan de dag moet leggen die het in andere matchen miste. Enkel bij winst tegen Molde gaat Gent door in de Conference League.

Michael Ngadeu stond namens de spelersgroep de pers toe in aaanloop naar dit belangrijke duel. "Gezien de situatie waar we inzitten, is een overwinning een must om de volgende ronde te halen. Een extra druk is er volgens mij niet, maar er is wel wat spanning. Ik vat dit niet op als druk, het zijn matchen die we allemaal willen spelen. We gaan het met sereniteit aanpakken."

Met wat meer scherpte in beide rechthoeken had het Europese verhaal van de Buffalo's veel vlotter kunnen verlopen. "Als je kijkt naar de statistieken, ligt het aan de efficiëntie. Dat is waar het ons aan ontbreekt. Als die efficiëntie er was geweest, hadden we het nu niet moeten hebben over een eventuele overwinning. Dan waren we al geplaatst voor de volgende ronde en zouden we ook in een zeer goede positie verkeren in de competitie."

Alles of niets

Voor eigen publiek moet het donderdag gewoon goedkomen, gelooft de Kameroense verdediger. "Iedereen is er zich van bewust dat het alles of niets is. We spelen thuis, voor onze eigen fans en ook met de steun van hen. We hebben geen enkele andere keuze dan te winnen."