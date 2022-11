Met grote trom binnengehaald, maar voormalig toptalent zou Gent al kunnen verlaten

AA Gent hoopt dat de echte Jens Petter Hauge zich de komende weken laat zien. De Noor heeft tot nu toe amper impact gehad op het spel van de Buffalo's en is intussen zelfs voorbijgestoken door jeugdproduct Ibrahim Salah. Het voormalige talent van AC Milan heeft nog maar een paar kansen.

Het geduld van AA Gent met de vriendelijke aanvallende middenvelder is immers zo goed als op. AA Gent wil rendement zien in de komende matchen of het zou wel al eens einde verhaal kunnen zijn, weet Het Nieuwsblad. Zoals het er nu naar uitziet ligt een vroegtijdige beëindiging van zijn uitleenbeurt op tafel.

Gent zal - mits hij zijn niveau niet opkrikt - het gesprek aangaan met Frankfurt om hem terug te sturen. Daardoor zou ook loonbudget vrijkomen. Ook Frankfurt heeft er immers belang bij dat Hauge, waarvoor ze tien miljoen betaalden aan Milan, aan spelen toekomt.