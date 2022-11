🎥 Toch één Hazard in vorm: het knappe doelpunt van Thorgan in de Champions League

Eden Hazard ligt dan weliswaar opnieuw in de lappenmand met een dijbeenblessure, maar er is ook een Hazard wél in topvorm.

Woensdagavond deelden Borussia Dortmund en Kopenhagen de punten in Denemarken. Het werd er een 1-1 gelijkspel. Thorgan Hazard had de Borussen op voorsprong gebracht. En dat deed de Rode Duivel meer dan in stijl, het moet gezegd. Balletje aannemen en dan lekker trappen, al werd de bal wel nog aangeraakt door een Deense verdediger. Het is het tweede doelpunt van Thorgan Hazard in zijn CL-carrière.