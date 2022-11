Deze ploegen kunnen Anderlecht en Gent treffen in barrages, vooral Lazio moet vermeden worden

Anderlecht en Gent zijn tweede geëindigt in hun groep en moeten dus twee barragematchen spelen tegen de derdes uit de Europa League vooraleer ze in de 1/8ste finales geraken. Dit zijn hun acht mogelijke tegenstanders.

Larnaca (Cyprus)

Sheriff Tiraspol (Moldavië)

Loedogorets (Bulgarije)

Trabzonspor (Turkije)

Bodo/Glimt (Noorwegen)

Sporting Braga (Portugal)

Lazio (Italië)

Qarabag (Azerbeidjan)

De knockout play-offs vinden plaats op 16 en 23 februari. Maandag wordt er om 14 uur geloot in Nyon. Union speelt pas in februari weer, want zij zijn groepswinnaar geworden.