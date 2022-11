Duitsland moet op zoek naar een nieuwe spits: Timo Werner mist het WK door enkelblessure

Duitsland en Hansi Flick moeten op zoek naar een vervanger voor Timo Werner. De Duitser (26) liep tijdens de Champions League-match van RB Leipzig tegen Shakhtar Donetsk een enkelblessure op.

En die blessure is ernstig. Werner zou in zijn enkel de syndesmose-band gescheurd hebben, een gewricht tussen het kuitbeen en het scheenbeen. Hij zou out zijn tot en met het einde van het jaar.

Duitsland is op het WK een mogelijke tegenstander van België in de achtste finale. Door de afwezigheid van Werner mag ex-Anderlecht spits Lukas Nmecha nog wat meer hopen op een selectie.

