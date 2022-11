Hij kwam met grote marktwaarde en nodige adelbrieven, maar krijgt motor niet aan gang bij Anderlecht: "Slaapwandelaar"

Amadou Diawara was een echt koopje voor RSC Anderlecht. Of zo leek het toch, want tot op heden heeft hij zich nog niet kunnen relanceren.

In 2019 werd hij nog door Napoli verkocht aan AS Roma voor 21 miljoen euro, zijn marktwaarde lag in de piek zelfs op 23 miljoen euro. Ondertussen is dat al fel gezakt. Voor de zomer ging het nog om 6 miljoen euro volgens Transfermarkt. Anderlecht kon hem kopen voor anderhalf miljoen euro - al hebben de Romeinen wel nog 50% op een eventuele doorverkoop. Marktwaarde gekelderd De middenvelder werd naar paars-wit gehaald om de jonkies mee te helpen sturen op het middenveld, want de 25-jarige speler uit Guinee heeft natuurlijk al heel wat ervaring. Zijn knieblessure lijkt helemaal verleden tijd. © photonews Diawara wilde opnieuw eerste viool kunnen spelen bij een team en tot op heden krijgt hij zijn speelminuten bij Anderlecht. Toch maakt hij tot dusver weinig indruk. In 820 speelminuten over alle competities heen zit hij aan een doelpunt en nul assists. Zijn werklust lijkt ook niet meteen die te zijn die je zou kunnen verwachten van iemand die paars-wit als een nieuwe springplank zag en per se naar Brussel wilde komen. Ook tegen Eupen maakte hij alvast geen grootse indruk. gaat op zijn gemak toch wel zo'n 11 km gejogd hebben, maar voor de rest is zijn bijdrage aan een voetbalmatch toch maar beperkt Hoedt en Van Crombrugge

mogen van mij op de bank starten en Diawara de slaapwandelaar ook #ANDeup — Decoster Freddy (@FreddyDecoster2) October 30, 2022 Leoni al meer ballen geraakt op 10 seconden dan Diawara op 75 minuten 😂 #andeup — Kris met K 💜 (@grabberke) October 30, 2022 Diawara gaat op zijn gemak toch wel zo'n 11 km gejogd hebben, maar voor de rest is zijn bijdrage aan een voetbalmatch toch maar beperkt #andeup — Johan Walckiers (@Wannes79) October 30, 2022