'Januzaj mag/moet in januari al vertrekken bij Sevilla en... wordt vervangen door een andere Belg'

Jorge Sampaoli wil in januari grote schoonmaak houden bij Sevilla FC. Adnan Januzaj mag zijn kastje na enkele maanden leegmaken. Al bestaat de kans dat er een andere Belg op zijn plaats zal komen zitten.

Fichajes weet dat Sevilla FC concrete interesse toont in Largie Ramazani. Onze 21-jarige landgenoot laat zich met de regelmaat van de klok opmerken bij UD Almeria. Zo slaagde hij er zelfs in te scoren tegen Real Madrid.

Sampaoli is gecharmeerd door Ramazani. Bovendien heeft hij met zijn jonge leeftijd - het is zelfs zijn eerste seizoen op het hoogste niveau - nog veel progressiemarge. Ook het prijskaartje van zo’n tien miljoen euro is allesbehalve onoverkomelijk.