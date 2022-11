📷 Union bedankt OHL voor de Europese groepsfase

De groepsfase van de Europa League zit erop, Union vond dat een goede gelegenheid om OHL te bedanken.

"Bedankt aan OH Leuven en de stad Leuven voor de ontvangst", klinkt het bij Union. "En bedankt aan de Unionisten voor de geweldige sfeer."

📸 Our Europa League group stage at Den Dreef 🏟



Merci aux Unionistes pour cette atmosphère magnifique. Bedankt aan OH Leuven en de stad Leuven voor de ontvangst. — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 4, 2022

Union speelde tegen Union Berlin zijn laatste groepswedstrijd in de Europa League. Daarmee speelden ze voorlopig hun laatste Europese thuiswedstrijd op het veld van OHL. De volgende Europese thuiswedstrijd zal pas op 9 of 16 maart zijn. Het is ook nog niet duidelijk of dat opnieuw in Leuven zal zijn. Alle partijen zullen daar later wellicht opnieuw over onderhandelen.

Union won aan Den Dreef in de groepsfase tegen Malmö met 3-2, speelden gelijk tegen Braga (3-3) en verloren tegen Union Berlin met 0-1. Eerder wonnen ze thuis in de voorrondes van de Champions League met 2-0 tegen de Rangers.