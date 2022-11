Lukebakio hopend op een plaatsje bij de 26 van Martinez: "Meer kan ik niet doen"

Zes goals en twee assists voor Hertha Berlijn. Dodi Lukebakio is sterk bezig en hoopt dan ook dat Roberto Martinez dat heeft opgemerkt. Er niet bij zijn op het WK in Qatar zou een zware ontgoocheling worden.

Lukebakio somt ook op waarom hij er zou moeten bij zijn. “Ik speel elk weekend, bijna telkens negentig minuten, in één van de beste competities ter wereld. Ik scoor en ben belangrijk. Meer kan ik niet doen. Met mijn snelheid en mijn techniek kan ik de Rode Duivels ook iets bijbrengen. Voorts ben ik polyvalent. Ik kan zelfs als wingback spelen. Maar nogmaals: ik beslis natuurlijk niet of ik meega naar het WK", zegt hij in HLN.

Dat Martinez 26 man meeneemt, is al een kans voor hem om erbij te zijn. "Het verhoogt mijn kansen, ook al blijft de concurrentie groot. Ach, ik wil er gewoon bij zijn. Het zou een droom zijn die uitkomt. Je moest eens weten hoe vaak ik eraan denk. (lacht) Vorig jaar, toen ik op de bank zat bij Wolfsburg, gaf niemand me een kans. Maar nu het opnieuw goed gaat, vraagt iedereen me of ik mee naar Qatar ga. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je jezelf óók die vraag stelt. Da’s menselijk. En hoe dichter we bij 10 november komen, hoe meer ik er mee bezig ben. Ga ik er bij zijn of niet? Het is een WK, hé. Wie wil dat nu niet meemaken? Ik vond de Champions League al top top top. Maar een WK... Een heel land dat naar jou kijkt: hoe zalig moet dat niet zijn?”