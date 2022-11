Na Vanhaezebrouck is ook Deila kritisch op selectieprocedure Martinez: "Dan moeten er wel héél véél goede spelers rondlopen"

Nadat enkele weken geleden Hein Vanhaezebrouck als eerste de kat de bel aanbond is er nu vanuit een nieuwe hoek kritiek op de selectiepolitiek van Roberto Martinez.

Of spelers als Arnaud Bodart of Nicolas Raskin bij de 26 spelers moeten zijn die naar het WK moeten? Dat is gezien de moordende concurrentie in doel en op het middenveld niet meteen een vraag.

Maar als beiden niet in de voorselectie van 55 spelers zitten, maar tegelijkertijd spelers als Duranville en Stroeykens van Anderlecht wel? Dan gaan er toch belletjes rinkelen.

Vreemd

Hein Vanhaezebrouck had een paar weken geleden al eens over de paars-witte voorliefde van Martinez gesproken, nu merkt ook Standard-coach Ronny Deila dat op.

"Het is bizar en vreemd", klonk het op zijn persconferentie. "Niemand van Standard op de lange lijst? Dan moeten er wel héél veel goede spelers rondlopen in België. Raskin en Bodart zijn ambitieus, hun tijd komt nog wel."