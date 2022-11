Het WK in Qatar verdeelt ook de federale regering: discussie over de officiële vertegenwoordiging voor de Rode Duivels

Het WK in Qatar zorgt voor heel wat controverse. Momenteel is er in de federale regering een discussie over de officiële Belgische vertegenwoordiging.

Groen en Ecolo willen vanwege de mensenrechtenschendingen bij de bouw van de voetbalstadions een fors statement maken door helemaal niemand te sturen. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Zo kwam minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) met een voorstel om vanaf de halve finales naar Qatar af te reizen. Zo meldde L'Echo. Daarmee wil ze vermijden dat België bij een totale diplomatieke boycot geïsoleerd zou staan. Als dat voorstel erdoor komt, is het nog niet zeker of er vertegenwoordiging van het koningshuis of de federale regering in Qatar zal zijn. Het is altijd mogelijk dat de Rode Duivels de halve finales niet halen.