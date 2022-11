D'Haene komt terug op scheldpartij met Kortrijk-fans: "De meeste supporters gingen niet over de schreef, maar een enkeling kende zijn grenzen niet"

De beelden van een huilende Kristof D'Haene na het verlies van KV Kortrijk bij KV Oostende spraken boekdelen. De aanvoerder van de roodhemden werd uitgescholden door de meegereisde fans. "Een enkeling kende zijn grenzen niet."

"Ik had de spelersgroep aangeraden om de meegereisde fans te gaan groeten", aldus Kristof D'Haene bij VTM Nieuws. "Ik wou mij excuseren voor de nederlaag. Het is het minste wat we als spelers kunnen doen. Die mensen moeten op maandag ook opnieuw gaan werken, hé."

De fans van de Kerels waren gefrustreerd en begonnen te schelden. "De meeste supporters gingen niet over de schreef, maar een enkeling kende zijn grenzen niet. Ik ben dan ook met hem in de clinch gegaan. Wat er precies gezegd is? Dat is iets tussen die persoon en mij. Er moet altijd respect zijn. Ik had die persoon ook nog nooit gezien."

"Het werd me allemaal te veel", besluit de aanvoerder. "De voorbije weken liep het allesbehalve van een leien dakje. En toch gaan we niet opgeven. Er is kwaliteit genoeg en het tij kan snel keren. De fans? We gaan elkaar blijven steunen. We hebben de supporters nodig om in eerste klasse te blijven."