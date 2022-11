Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over tegenstander in Conference League

In de volgende ronde van de Conference League krijgt AA Gent een weinig appetijtelijke tegenstander Qarabag voorgeschoteld.

Voor trainer Hein Vanhaezebrouck maakte het niet uit wie de tegenstander werd. “Van de acht mogelijke tegenstanders was er niet echt één waarvan je dacht: daar hebben we een kans om makkelijker door te gaan”, zei de trainer op zijn persconferentie.

“Het waren eigenlijk stuk voor stuk vrij moeilijke ploegen. Lazio was inderdaad een naam, een mooie stad ook, de dichtste trouwens van allemaal. Er zaten anderzijds ook best wel veel verre verplaatsingen bij, allemaal met een reistijd van 4u30 à 5u. We hebben inderdaad de verste geloot.”

Speciale aanpassingen ondanks het tijdsverschil van 3 uur doet AA Gent niet. “Het is 5u30 vliegen, dat is een uurtje langer dan onze trip naar Cyprus. Wij kunnen dat perfect binnen ons eigen reisschema houden.”