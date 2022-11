Inter staat wél te koop: 'Chinese eigenaar geeft investeringsbanken een mandaat om overnemer te vinden'

De financiële situatie van Internazionale FC is allesbehalve rooskleurig. Steven Zhang ontkent de geruchten dan wel in alle toonaarden, maar de Italiaanse topclub staat wél in de uitverkoop.

Meer zelfs: volgens Amerikaanse media is de overname al concreet. Suning (Chinese investeringsmaatschappij die eigenaar is van Inter, nvdr.) heeft Goldman Sachs en The Raine Group de opdracht gegeven om een overnemer te zoeken voor Internazionale FC. Leuk om weten is dat laatstgenoemde de investeringsbank is die Chelsea FC eerder dit jaar wist te verkopen aan Todd Boehly voor zo’n vijf miljard euro. Suning hoopt dan ook dat een soortgelijk scenario kan worden herhaald.