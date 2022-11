Mbaye Leye over zijn positie als coach: "Wie niet wisselt van trainer, blijft erin"

Komend weekend staat Zulte Waregem voor een belangrijk degradatieduel tegen KAS Eupen.

Mbaye Leye blikte vooruit op de slotspeeldag voor de WK-break. “Er is nu een kloofje van drie punten maar dat bezorgt me niet meteen extra stress. Je hebt nu vooral een duel met een rechtstreekse concurrent, dat is nu de voornaamste doelstelling. We willen de WK-break vooral met een goed gevoel in”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van 13 tot 28 november hebben de spelers alvast verlof. “Nadien volgt er een traditionele voorbereiding met drie oefenduels: tegen KVV Ardennen, Amiens en nog een derde duel tegen een nog onbekende tegenstander. Dat wordt in principe dan ook het enige oefenduel dat we thuis zullen afwerken.”

Leye blijft ook in zichzelf en het behoud geloven. “Weet je, de drie degradanten hebben al van coach gewisseld. De ploegen in de linkerkolom hebben nog niet van coach gewisseld, hé. Wie niet wisselt, blijft er in. Ik ben er van overtuigd dat we het verschil kunnen maken en ons zullen redden.”