Wallonië heeft alle vertrouwen in Dedryck Boyata: "Hij moet altijd mee naar het WK"

Bij Club Brugge maakt Dedryck Boyata niet bepaald de beste beurt. Dat werd tegen AA Gent nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Dedryck Boyata is bij Club Brugge nog steeds op zoek naar de beste versie van zichzelf. Voor velen hoeft hij niet in het team te staan, laat staan in de WK-selectie te zitten.

In La Tribune op de RTBF denken ze daar helemaal anders over. De analisten vinden daar allemaal dat Boyata een plekje verdient in de selectie van Roberto Martinez voor Qatar.

“Ik het gevoel dat hij zijn plaats in het team nog niet heeft gevonden”, zegt Clément Tainmont. “Hij maakt bijvoorbeeld enkele slechte passes die niets voor hem zijn. Je kunt voelen dat hij meer wil laten zien dan wat er van hem gevraagd wordt. Maar ik denk dat hij iemand is die meegenomen moet worden naar het WK.”

Ook Pascal Scimè denkt daar zo over. “Misschien wordt er meer van hem verwacht in Brugge en verwachten velen dat hij perfect is. Maar ik weet zeker dat de prestaties zullen volgen als hij in de 26 van Martinez zit. Als dat het geval is, doet hij het werk dat hij moet doen. Hij is iemand die nuchter is en niet overdrijft.”