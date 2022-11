Aftellen is begonnen, maar is iedereen wel klaar voor dit WK?

Met minder dan twee weken te gaan voor de start van een WK beven de nationale teams bij de gedachte hun sterren geblesseerd te zien raken in een ongekende en abnormale eindsprint.

Iedereen is er klaar voor: het WK voetbal dat deze maand zal beginnen. De belangrijkste competitie van het voetbal begint over slechts 11 dagen, en de fans van de sport - die ondanks alle controverse en afschuw die het genereert - wachten maar op één ding: om de prestaties van hun land en hun favoriete spelers te kunnen volgen.

Het WK valt voor de eerste keer niet in de zomer, maar in het midden van een lang seizoen. Een blessure in deze fase van het seizoen zou betekenen dat je het WK zou missen, het ultieme droomstadium in de carrière van elke beroepsvoetballer, een grote prestatie waar hij van droomt sinds zijn eerste contact met een voetbal.

Het voetbal schiet zichzelf in de voet

Ondanks dat deze winter een WK gespeeld wordt zijn het aantal wedstrijden exponentieel blijven stijgen. Of het nu gaat om het houden van de Nations League, de Conference League of één of ander voorseizoenstoernooi. Bovendien bleek uit een in september gepubliceerde studie dat het aantal blessures in het Europese voetbal in het seizoen 2021/2022 met 20% was toegenomen. Zelfs als technieken en vooruitgang op het gebied van gezondheid en fysieke prestaties het mogelijk maken geavanceerde herstelschema's te definiëren en het optreden van blessures te voorspellen is, zal de mens nooit een machine zijn.

Was er echt een goed moment om dit WK te organiseren? Niet echt. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van grote spelers die het WK in zijn 'traditionele' vorm misten door blessures. Maar bewijst dit de sport een dienst? Zeker niet. Ondertussen zal Senegal het moeten doen zonder Mané, Frankrijk zonder Pogba en Kanté, Argentinië zonder Di Maria, Engeland zonder James... En dat is gewoon jammer.