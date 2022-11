Gent heeft geen kind aan Dessel Sport, STVV ontsnapt

AA Gent wilde in de Beker van België doorbomen op de zaak en ook in de Beker van België doorgaan. En dat zou ook makkelijk lukken.

Dessel is normaliter het land van Graspop en het hevigere metalwerk, maar op woensdag was er bekervoetbal met Dessel Sport tegen AA Gent.

De Buffalo's wilden na de zege tegen Club Brugge in de competitie ook nog eens doorgaan in de Beker van België - ze hebben goede ervaringen na vorig seizoen.

0-5

Roef, Godeau en Hauge kregen onder meer hun kans bij de Buffalo's, net als onder meer Cederick Van Daele. Hij maakte zijn debuut.

En luisterde dat ook meteen op met een doelpunt. In een sterke eerste helft kwam Gent al 0-4 voor, via Hong (2x), Van Daele en Depoitre. Meteen na rust waren de boeken toe via Hjulsager. 0-5, vertrouwen getankt door Gent.

STVV ook door

Sint-Truiden gaat ook door naar de volgende ronde, al had het net niet onder de markt tegen Meux. Er werd uiteindelijk met het kleinste verschil gewonnen dankzij Kaya vijf minuten voor tijd.