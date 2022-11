Kopzorgen voor Zwitserland in doel: Nummer één onzeker, andere doelman haakt al af door blessure

De doelman moet zijn droom om met Zwitserland het WK 2022 te spelen opbergen.

Yves Mvogo (28 jaar, 4 selecties) begon goed aan het seizoen bij Lorient, maar raakte zondag in Ligue 1 geblesseerd tegen Paris Saint-Germain (1-2). "Een trauma aan de dij", aldus een officieel persbericht van de Franse club dinsdag. De duur van zijn onbeschikbaarheid niet is gespecificeerd, maar Mvogo is er al zeker niet bij op WK bij Zwitserland.

En ook eerste doelman Yann Sommer (33 jaar, 76 caps) is nog onzeker voor het WK met een enkelblessure. Hij speelde de laatste vier matchen niet bij zijn club Borussia Mönchengladbach.