📷 Hansi Flick zorgt voor enkele verrassingen in Duitse selectie voor WK

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft zopas zijn selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt.

Na vijf jaar afwezigheid is Mario Götze terug bij de selectie van Duitsland. In november 2017 speelde hij in een oefenpot tegen Frankrijk voor het laatst mee met de Mannshaft.

Ook Marco Reus ontbreekt, hij is hervallen in zijn enkelblessure van midden september. Met de amper 17-jarige Youssoufa Moukoko van Dortmund wordt een wel heel jeugdige vervanger opgeroepen, de jongste Duitser ooit.

Doelmannen: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp

Verdedigers: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Middenvelders: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller

Aanvallers: Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, Leroy Sané