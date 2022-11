Trossard is duidelijk: "Eden of ik? Ik snap die discussie niet. Mijn prestaties spreken voor zich"

De naam van Leandro Trossard rolt over de lippen in Engeland. De aanvaller scoorde tegen de grote ploegen en laat zich wekelijks opmerken in de Premier League. De discussie over wie er moet beginnen bij de Rode Duivels begrijpt hij dan ook niet al te best.

Zijn beste positie is immers die van Eden Hazard. “Mocht ik zelf mogen kiezen, dan sta ik in de pocket, in steun van de diepe spits. Wingback is ook een mogelijkheid - écht geen probleem -, alleen moeten de verwachtingen dan wel anders zijn. Ik ga op die plek minder vaak scoren. Dat is een feit", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Eden Hazard of Trossard, voor hem is het geen vraag. “Ik snap die discussie niet. Simpelweg omdat Eden en ik ook samen kunnen spelen. Maar óók omdat mijn prestaties voor zich spreken. Op dit niveau, en 't is toch de Premier League, was ik nooit beter. Wie zou zeggen dat ik meer moet doen… Ik zou niet weten wat. Ik heb de laatste maanden bewezen dat ik klaar ben voor een ­basisplaats, ik heb getracht het de bondscoach zo moeilijk mogelijk te maken. Veel meer kan ik daar niet over zeggen.”

Vanop de bank is het moeilijk om zich te tonen, zoals Roberto Martinez vraagt. “Dat is ook mijn antwoord. Ik denk dat ik nooit ontgoocheld heb wanneer ik mocht spelen. Het is niet fair om te zeggen dat ik het nu ook bij de nationale ploeg moet brengen.”