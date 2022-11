Roméo Lavia heeft bij Southampton een nieuwe trainer

Southampton ontsloeg afgelopen maandag Ralph Hasenhüttl. De resultaten onder hem waren te wisselvallig. 4 dagen later hebben ze met Nathan Jones al een vervanger. Hij tekende een contract tot de zomer van 2026. Zo hebben Roméo Lavia en co niet lang op een nieuwe trainer moeten wachten.

Jones was de afgelopen seizoenen trainer van Luton Town. Hij leidde de kleine club in de Championship eerst naar een 12e plaats en vorig seizoen naar plaats 6. Toen mochten ze ook meedoen voor de promotie voor de Premier League, maar ze werden door Huddersfield uitgeschakeld.

Welcome to #SaintsFC 😇



Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: