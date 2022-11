🎥 Opa van speler in WK-selectie snoeihard: "Ik hoop dat we die spirit bij de Rode Duivels zien"

In de selectie van bondscoach Roberto Martinez was ook een plaatsje voorzien voor Arthur Theate.

Het parcours dat Theate de voorbije jaren heeft afgelegd is opmerkelijk. Van speler op overschot bij Standard geraakte hij via KV Oostende naar Bologna en Rennes.

Bij de nummer drie uit Frankrijk maakt hij nu mee het mooie weer. “Het eerste wat ik dacht bij die WK-selectie was: we moeten Alexander Blessin bedanken. Hij was diegene die bij KVO echt in mijn kleinzoon geloofde en hem weer kansen gaf”, zegt opa Nicolas Maréchal aan Het Nieuwsblad.

Theate heeft in vergelijking met zijn tijd in Oostende ondertussen de nodige stappen gezet. “In de Serie A stak hij nog veel op over defensieve taken, hoe verdedigen... Dat was een erg tactische competitie. Bij Rennes zit hij dan weer in een goeie jonge groep, waar de spelers echt knokken voor elkaar.”

Maréchal is dan ook snoeihard voor de Duivels. “Dat is prachtig om te zien. Ik hoop dat we die spirit straks ook bij de Rode Duivels op het WK zullen krijgen”, besluit hij.