Portugal maakt WK selectie bekend: Vijfde WK voor Ronaldo, opvallende aan- en afwezige in selectie

Fernando Santos heeft zijn definitieve selectie voor het WK bekend gemaakt.

In die selectie van Portugal zitten weinig verrassende namen. Cristiano Ronaldo gaat naar zijn vijfde WK, hij was er in 2006 ook al bij. Ook verdediger Pepe (39) is er voor de vierde keer bij.

Daarnaast ook sterkhouders zoals João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão en João Félix. Een verrassende naam is die van António Silva (19). De verdediger van Benfica speelde nog geen officiële wedstrijd voor de Europees kampioen van 2016, maar speelde wel sterk bij Benfica en wordt nu beloond.

Renato Sanches (25) van PSG is er dan weer niet bij. Hij was er ook in de Nations League al niet bij door blessures en speelde al een jaar niet meer voor Portugal. Ook bij PSG speelde hij dit seizoen nog niet veel en daarop wordt hij wellicht afgerekend.