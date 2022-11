Roberto Martinez maakte een selectie die heel logisch in elkaar zit en waar weinig op aan te merken valt

Vooraf was er veel te doen over wie de bondscoach nu wel of niet zou meenemen. Donderdag maakte hij de lijst van 26 namen bekend en de eerste reactie bij ons en veel waarnemers was: "Dit is een logische selectie."

Martinez houdt vast aan zijn ervaren jongens, die heb je ook nodig op zo'n toernooi. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld kennen het klappen van de zweep en spelen waarschijnlijk hun laatste groot toernooi. Zij kunnen de verdediging van de toekomst - Theate, Faes en Debast - hun kennis doorgeven. Drie voorgenoemde jongens zijn trouwens niet uitgesloten van een basisplaats ergens.

Mertens belangrijk in groep

Dat Martinez voor hen Denayer en Boyata thuis laat, is ook niet meer dan logisch te noemen. De ene speelt in Dubai en trainde de voorbije twee weken niet na een klap op de ribben, de andere is geen basisspeler bij Club Brugge en heeft niet de juiste vorm te pakken. Voor Martinez was het niet makkelijk om twee van zijn trouwe pionnen aan de kant te zetten, maar hij deed het wel, terwijl velen ervoor vreesden. Brandon Mechele zegt u? Als Martinez aanblijft, wil hij nu al voor extra ervaring zorgen bij zijn jeugd waarmee hij straks verder zal werken.

Goed management om geen polemiek te starten nog voor het toernooi goed en wel begonnen is. De enige waar echt aan getwijfeld wordt is Dries Mertens. Hij verhuisde naar Turkije, maar is over zijn topvorm heen. Op je 35ste is dat ook geen schande. Maar Mertens is wel de schakel tussen jeugd en oudjes. Hij is belangrijk in de kleedkamer en bevindt zich meer dan de andere oudere spelers in hun leefwereld. The child in him is strong. In een selectie die - hopelijk - vijf weken met elkaar moet samenleven heb je zo iemand nodig, zelfs al kan zijn rol op het veld beperkt zijn.

De resultaatbepaler

Dat Martinez dan weer tot het allerlaatste moment zijn hoop zal behouden in de fitheid van Romelu Lukaku is vanzelfsprekend. Samen met Courtois en De Bruyne is hij de meest wedstrijd- en resultaatbepalende speler die we hebben. En Jérémy Doku, die dit seizoen exact 200 minuten kon spelen? Als je zo'n profiel hebt die op snelheid en techniek uit het niets iets kan creëren, reserveer je altijd een plaatsje voor hem.

De kritiek dat Mike Trésor zelfs niet in de voorselectie zat, valt dan weer wel te begrijpen. Dat hij niet bij de 26 zit, lag dan weer in de lijn van de verwachtingen. De bondscoach redeneert dat hij met De Bruyne, Eden, Trossard, Doku, Thorgan en Tielemans genoeg jongens heeft die een bal panklaar kunnen leggen.

Nee, de mix tussen oud en jong, ervaring en talent, kracht en techniek,... lijkt goed te zitten. Trouwens, we zijn allemaal bondscoach, maar er is er maar één die erop afgerekend wordt en voor de job betaald wordt. Dus we kunnen kletsen wat we willen, maar het grote gelijk valt enkel te behalen op het veld.