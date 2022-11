Ex-Antwerp-middenvelder hoopt op eerste basisplaats tegen The Great Old: "Ik begreep waarom ik niet kon blijven"

Zou het voorbestemd zijn? Sander Coopman is helemaal hersteld van zijn knieblessure en kan vanavond tegen ex-ploeg Antwerp zijn eerste basisplaats vieren bij SK Beveren.

Coopman kwam door twee zware knieblessures slechts 13 keer in actie bij Antwerp. Hij begrijpt dan ook waarom ze zijn contract er niet verlengden. “Ik heb een leuke tijd gehad bij Antwerp, al was die op sportief vlak een tegenvaller. Dat ik ­ondanks een optiejaar niet kon blijven, begreep ik ook. Antwerp is geen liefdadigheidsinstelling, hè. De signalen vanuit de club waren snel duidelijk", zegt hij in GvA.

Coopman moest hard zoeken naar een nieuwe club. “Mijn makelaars hebben alle Belgische clubs, op de top zes na, ­afgeschuimd. Bijna overal kregen ze hetzelfde te horen: 'Een fitte Sander is een meerwaarde, maar na de coronacrisis kunnen we dit risico niet nemen.' Begrijpelijk vanuit hun standpunt. Mocht ik een sportief directeur zijn, ik zou er ook zo over denken. Maar wel zeer ­frustrerend voor mij. Ik was van kop tot teen gescreend en kon mezelf niet bewijzen.”

Maar nu heeft hij al wat speeltijd in de benen en hoopt hij op een eerste basisplaats. “Dat zou meant to be zijn ( lacht). De coach liet nog niet in zijn kaarten ­kijken, maar ik voel me klaar. Ik ben ­benieuwd hoe Antwerp voor de dag gaat komen. Gaan ze roteren, nu het er iets minder loopt en ze móéten winnen?”